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6 ноября, источник: Фонтанка

Под Петербургом водителю пришлось остановить автобус из-за стрельбы в салоне

Пассажиры рейсового автобуса не смогли найти общий язык во Всеволожском районе Ленобласти. Драка закончилась стрельбой.

Как стало известно «Фонтанке» 6 ноября, накануне вечером в салоне рейсового автобуса № 476 между остановками «Поселок Красная заря» и «Лесопарк» подрались пассажиры. Противостояние закончилось выстрелом. Водитель остановил автобус, выпустил пассажиров. Стрелок успел покинуть салон и скрыться.

45-летний пострадавший с ранением лица обратился в больницу. После оказания медицинской помощи его отправили домой.

«В 23:20 второй участник конфликта, 20-летний житель Всеволожского района, сам обратился в полицию и сообщил, что в ходе конфликта в автобусе совершил выстрел из аэрозольного устройства самообороны “Пионер” в оппонента в конфликте», — отметили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

В отношении стрелявшего составлен административный протокол о мелком хулиганстве.

Аэрозольное устройство изъято. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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