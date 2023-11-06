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6 ноября, источник: РИА Новости

В Воронежской области обезвредили два беспилотника

Гусев: в Воронежской области обезвредили два беспилотника, никто не пострадал.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. В небе над Воронежской областью сбили два беспилотника, сообщил в Telegram-канале губернатор Александр Гусев.

«Вооруженными силами России на территории Воронежской области обнаружены и обезврежены два БПЛА. Никто не пострадал, разрушений на земле нет», — написал он.

При этом губернатор напомнил местным жителям, что при обнаружении беспилотника не нужно его фотографировать и выкладывать снимки в социальные сети.

Украинские войска регулярно обстреливают российские территории, наносят удары с дронов и устраивают диверсии. В приграничных регионах действует желтый, повышенный уровень террористической опасности. Этот режим подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.

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