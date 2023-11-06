Рогов: более 50 боевиков ВСУ погибли в Запорожской области при награждении

Накануне Владимир Зеленский в своем Telegram-канале отметил, что по бойцам 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ в Запорожской области был нанесен удар. В 128-й бригаде ВСУ признали гибель 19 солдат на запорожском направлении в результате удара 3 ноября. По информации украинского издания «Страна», речь идет об ударе 3 ноября, под который попали украинские военные на запорожском направлении во время торжественного построения. Как отмечает издание, ранее украинские СМИ писали о 28 погибших военных ВСУ.
«Наши военные действительно нанесли успешный удар по скоплению элитных боевиков-артиллеристов 128-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ. По подтвержденным данным, уничтожено свыше 50 человек, а также десятки раненых», — сказал Рогов РИА Новости.
По его словам, удар был нанесен во время награждения украинских артиллеристов, которые систематически обстреливали города и поселки Запорожской области.
Минобороны РФ 4 ноября сообщало, что за сутки российские военнослужащие отразили пять атак украинских военных на Запорожском направлении, потери Киева составили до 30 солдат. По информации ведомства, за неделю украинские военные на этом направлении потеряли более 760 солдат, четыре танка, более 50 бронемашин и автомобилей.