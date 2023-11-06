Главное
Главные новости к вечеру 7 ноября
6 ноября, источник: Комсомольская правда

В Татарстане тепловоз столкнулся с легковушкой, пострадал один человек

В Зеленодольске при столкновении тепловоза и автомобиля пострадал один человек.

Рано утром 6 ноября около улицы Волжская в Зеленодольске на нерегулируемом железнодорожном переезде столкнулся маневровый тепловоз и легковой автомобиль Hyundai Solaris, сообщает Татарстанская транспортная прокуратура.

«Водитель иномарки был отправлен в больницу», — рассказали в ведомстве.

Из-за данной аварии пришлось на 1 час и 10 минут задержать одну из электричек. В обстоятельствах произошедшего разбираются сотрудники ГИБДД. Также проводится прокурорская проверка.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Разрешат ли в России онлайн-торговлю алкоголем и к чему это может привести
Военная спецоперация на Украине 7 ноября 2023: прямая онлайн-трансляция
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта