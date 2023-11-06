6 ноября, источник: Комсомольская правда
В Татарстане тепловоз столкнулся с легковушкой, пострадал один человек
В Зеленодольске при столкновении тепловоза и автомобиля пострадал один человек.
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Рано утром 6 ноября около улицы Волжская в Зеленодольске на нерегулируемом железнодорожном переезде столкнулся маневровый тепловоз и легковой автомобиль Hyundai Solaris, сообщает Татарстанская транспортная прокуратура.
«Водитель иномарки был отправлен в больницу», — рассказали в ведомстве.
Из-за данной аварии пришлось на 1 час и 10 минут задержать одну из электричек. В обстоятельствах произошедшего разбираются сотрудники ГИБДД. Также проводится прокурорская проверка.