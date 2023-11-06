20:00 (мск), источник: © РИА Новости

Пленный рассказал о расправах над жителями Запорожья за поддержку России

МЕЛИТОПОЛЬ, 6 ноя — РИА Новости. Украинские боевики устраивают расправы над жителями Запорожья за слова в поддержку России, рассказал РИА Новости попавший в плен военный ВСУ.

Спецоперация на Украине
Источник: AP 2023

По его словам, люди могут быть и не настроены против России, но боятся говорить о ней что-то положительное.

«Потому что много людей (радикально антироссийски настроенных. — Прим. ред.) поприходило с фронта. Даже до СБУ (Службы безопасности Украины. — Прим. ред.) дело не дойдет: боевики приедут — и разговор закончится. Люди сдадут. Скажут, что ты говоришь за Россию, поддерживаешь, — и все. Ребята пропадали», — сказал пленный.

Он отметил, что к такому могут привести даже разговоры «среди своих».

«Поговорил — и через два дня пропал человек. Говорят, заехали бойцы, которые на поселке проживают. Повезли на воспитательную беседу — и все, пропал», — привел собеседник агентства конкретный пример.

Сам он жил в городе Запорожье и был мобилизован летом этого года. Попал в плен на Запорожском направлении.

Министерство обороны 3 ноября заявило, что за последнюю неделю 28 украинских военных добровольно сдались в плен российским войскам.

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