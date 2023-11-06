Пленный рассказал о расправах над жителями Запорожья за поддержку России

По его словам, люди могут быть и не настроены против России, но боятся говорить о ней что-то положительное.
«Потому что много людей (радикально антироссийски настроенных. — Прим. ред.) поприходило с фронта. Даже до СБУ (Службы безопасности Украины. — Прим. ред.) дело не дойдет: боевики приедут — и разговор закончится. Люди сдадут. Скажут, что ты говоришь за Россию, поддерживаешь, — и все. Ребята пропадали», — сказал пленный.
Он отметил, что к такому могут привести даже разговоры «среди своих».
«Поговорил — и через два дня пропал человек. Говорят, заехали бойцы, которые на поселке проживают. Повезли на воспитательную беседу — и все, пропал», — привел собеседник агентства конкретный пример.
Сам он жил в городе Запорожье и был мобилизован летом этого года. Попал в плен на Запорожском направлении.
Министерство обороны 3 ноября заявило, что за последнюю неделю 28 украинских военных добровольно сдались в плен российским войскам.