6 ноября, новости Молдовы, источник: Комсомольская правда
Тяжёлое ДТП в Кишиневе: автомобиль зажал девушку-пешехода
Авария случилась этим утром на улице Бэнулеску-Бодони.
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Тяжёлое ДТП в столице: автомобиль зажал девушку-пешехода.
Авария случилась этим утром на улице М. Г. Бэнулеску-Бодони.
Как сообщили в полиции, на дороге столкнулись Skoda и Toyota, а одна из машин затем врезалась в припаркованную Toyota. При столкновении между автомобилями оказалась зажата проходившая мимо 19-летняя девушка. Её госпитализировали с несколькими переломами, пишет unimedia.info.
В настоящее время устанавливаются подробные обстоятельства произошедшего.
19-летняя девушка, которая сегодня утром оказалась зажата между двумя автомобилями на улице Гавриила Бэнулеску Бодони, находится в больнице в крайне тяжелом состоянии, сообщила пресс-секретарь Института скорой медицинской помощи Дорина Арсене.
«Девушку по прибытии в больницу доставили в операционную. После 4 часов операции пациент находится в реанимации, в крайне тяжелом состоянии», — рассказала Дорина Арсене.