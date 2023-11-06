Залужный сообщил о гибели своего помощника из-за подарка со взрывным устройством

«Невыразимая боль и тяжелая потеря для ВСУ и для меня лично. Сегодня при трагических обстоятельствах в свой день рождения в кругу семьи погиб мой помощник и близкий друг майор Геннадий Частяков. В одном из подарков сработало неизвестное взрывное устройство», — написал Залужный в своем Telegram-канале.
Главнокомандующий рассказал, что Частяков был его «надежным плечом», и выразил соболезнования вдове и четверым детям погибшего. «Причины и обстоятельства будут установлены в ходе досудебного расследования», — подытожил Залужный.
В МВД со своей стороны сообщили о гибели военного «в результате неосторожного обращения с боеприпасом». Издание «Украинское правда» со ссылкой на источники в правоохранительных органах привело подробности происшествия. Так, по словам вдовы погибшего, Частяков принес домой подарочный пакет с бутылкой спиртного и сувенирными рюмками в виде гранат, во время открытия пакета произошел взрыв.