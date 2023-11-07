08:54 (мск), источник: РИА Новости
В Краснодаре проверят данные об избиении курьера
В Краснодаре полиция проверит данные об избиении курьера мужчиной.
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СОЧИ, 6 ноя — РИА Новости. Полиция проверяет информацию о женщине-курьере, которую якобы избил мужчина в Краснодаре, возмущенный тем, что его парковочное место заняли, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Ранее в соцсетях появилась публикация с видео, где автор рассказал, как мужчина якобы нанес несколько ударов по лицу женщине, выполняющей курьерскую доставку и перебил ей ноги дверью. Агрессору не понравилось, что курьер в ожидании клиента, заняла его парковочное место и начала снимать видео, когда тот перешел на оскорбления, отмечает автор публикации.
Как рассказали РИА Новости в региональном главке МВД России, потерпевшая обратилась в органы с заявлением в воскресенье.
«В настоящее время материал зарегистрирован, проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося», — сказал собеседник агентства.