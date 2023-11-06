6 ноября, новости Казахстана, источник: Zakon.kz
Трагедией закончилась стычка водителя и пешехода в Ушарале
29 октября в Ушарале повздорили пешеход и водитель. Первый получил удар по лицу и в итоге скончался, сообщает Zakon.kz.
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Трагедия попала на видео. На кадрах видно, как автомобиль красного цвета задевает на небольшой скорости сидящего на земле человека. Тот не стал скрывать своего возмущения, в результате чего получил от водителя удар, который, как оказалось, стал смертельным.
Вероятно, водитель сам понял, что его поступок привел к серьезным последствиям: он посадил потерявшего сознание оппонента в свою машину.
«Получивший удар по лицу 40-летний мужчина был госпитализирован в больницу, где на следующие сутки скончался в реанимационном отделении. В качестве подозреваемого задержан 35-летний местный житель, водворенный под стражу в ИВС Алакольской районной полиции».
Ведется расследование по ч.3 ст. 106 УК РК «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 12 лет.