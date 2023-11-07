Помощник Залужного погиб от подаренной гранаты

Издание «Украинская правда» сообщило в понедельник со ссылкой на источник в МВД, что в Киевской области в результате неосторожного обращения с гранатой погиб Частяков, а его сын госпитализирован в тяжелом состоянии.
«В результате первоочередных следственных действий удалось выяснить первые обстоятельства трагедии. У погибшего майора Частякова был день рождения. Домой он вернулся с работы с подарками от коллег, которые начал показывать родным. Достал подарочный ящик с гранатами внутри и начал демонстрировать один из боеприпасов сыну. Сначала в руки боеприпас взял сын и начал крутить кольцо. Затем военнослужащий забрал гранату и выдернул кольцо, спровоцировав трагический взрыв», — написал Клименко.
По его словам, «это были гранаты нового западного образца». По данным полиции, в квартире обнаружили еще пять таких неразорванных гранат, их отправят на экспертизу.
Клименко сообщил, что полицейские нашли военного, от которого Частяков получил такой подарок.
«В его кабинете уже провели обыск и изъяли еще две аналогичных гранаты. Продолжаются первоочередные следственные действия», — резюмировал министр.