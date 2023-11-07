ВСУ после полуночи выпустили 13 снарядов по ДНР

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины — ред.) по направлению: 00.35 — населенный пункт Дзержинск — населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено два снаряда калибром 152 миллиметра», — говорится в сообщении представительства.
Кроме того, Донецк подвергся обстрелам с 00.20 по 02.00, по городу выпустили 11 снарядов калибром 155 миллиметров.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.