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03:20 (мск), источник: Newslab.ru

Неопытный водитель устроил ДТП с пострадавшими в центре Красноярска (видео)

В Красноярске на улице Дубровинского молодой водитель перевернул машину Lada Granta.

Источник: ОГИБДД по Красноярску

В результате ДТП пострадали три человека.

Все случилось 6 ноября днем в районе дома № 114. По данным ГИБДД, 25-летний автомобилист двигался на большой скорости, не справился с управлением и влетел в бетонный забор справа — легковушка от удара опрокинулась.

Во время загрузки произошла ошибка.

Авария попала на видеорегистратор другого участника дорожного движения.

Водителя и двух пассажиров, 26-летнюю девушку и 28-летнего парня, доставили в медицинское учреждение.

Установлено, что молодой человек получил водительское удостоверение в сентябре текущего года.

По данным ГИБДД, за 9 месяцев 2023 года в Красноярске статус «молодой водитель» получили более 7 тысяч человек. За это же время на дорогах краевого центра и Дивногорска с участием начинающих водителей произошло 62 ДТП. Основными их причинами стали: превышение скорости, нарушение правил обгона, непредоставление преимущества при выезде со второстепенной дороги на главную.

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