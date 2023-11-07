03:20 (мск), источник: Newslab.ru
Неопытный водитель устроил ДТП с пострадавшими в центре Красноярска (видео)
В Красноярске на улице Дубровинского молодой водитель перевернул машину Lada Granta.
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В результате ДТП пострадали три человека.
Все случилось 6 ноября днем в районе дома № 114. По данным ГИБДД, 25-летний автомобилист двигался на большой скорости, не справился с управлением и влетел в бетонный забор справа — легковушка от удара опрокинулась.
Авария попала на видеорегистратор другого участника дорожного движения.
Водителя и двух пассажиров, 26-летнюю девушку и 28-летнего парня, доставили в медицинское учреждение.
Установлено, что молодой человек получил водительское удостоверение в сентябре текущего года.
По данным ГИБДД, за 9 месяцев 2023 года в Красноярске статус «молодой водитель» получили более 7 тысяч человек. За это же время на дорогах краевого центра и Дивногорска с участием начинающих водителей произошло 62 ДТП. Основными их причинами стали: превышение скорости, нарушение правил обгона, непредоставление преимущества при выезде со второстепенной дороги на главную.