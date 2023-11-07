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07:21 (мск), новости Казахстана, источник: Nur.kz

О фейковых счетах на оплату налогов предупредили казахстанцев

Мошенники придумали еще один способ обмана казахстанцев — они выставляют фейковые счета на уплату налогов и списывают средства с банковских счетов, передает NUR.KZ со ссылкой на ДГД.

Источник: Nur.kz

Как сообщается на официальном сайте Департамента госдоходов по Мангистауской области, казахстанцам приходят фейковые счета на оплату налоговых задолженностей.

«Они через “мобильное приложение банка” направляют фейковые сообщения (ложные уведомления) об исполнении налогового обязательства следующего содержания: “Выставлен счет для оплаты налоговой задолженности” с вкладкой “оплатить”. При нажатии вкладки списываются денежные средства с банковских счетов налогоплательщиков без подтверждения оплаты», — пояснили в ведомстве.

В связи с этим в ДГД посоветовали казахстанцам проверять свои налоговые задолженности в следующих мобильных приложениях:

  • АО «Каспи банк» (в сервисе «Все платежи» → «Штрафы и налоги» → «Налоги» → «Долги по налогам» → «Проверить»);
  • «Халык банк» (в сервисе «Все платежи» → «Налоги, штрафы, услуги ЦОН» → «Налоги» → «Оплата налоговой задолженности (транспорт, земля и имущество)» → «Проверить»);
  • «e-Salyq Azamat» (во вкладке «Электронные сервисы» → «Сервис задолженности по налоговым и социальным платежам» → «Ввести ИИН» → «Найти»).

«Уплата законно установленных налогов, сборов и иных обязательных платежей является долгом и обязанностью каждого. Но при этом будьте бдительны, не дайте себя обмануть», — говорится в сообщении ДГД.

Напомним, ранее сообщалось, что в Сети появились сообщения о «программе реабилитации», в рамках которой казахстанцы якобы могут получить 100-процентные субсидии на лечение зрения. Однако сообщения оказались уловкой мошенников. Мы также рассказывали еще об одной мошеннической схеме — в интернете появилось объявление о том, что пострадавшим от рук мошенников казахстанцам предлагают возврат украденных денег. К посту прикреплена фотография главы Конституционного суда РК Эльвиры Азимовой. Но объявление тоже оказалось фейковым.

В сентябре стало известно об еще одном виде мошенничества, который лишает пользователей доступа к аккаунтам в мессенджерах, а также крадет деньги. Так, пользователям присылают сообщение с просьбой проголосовать за ребенка или знакомого в некоем конкурсе и скидывают ссылку, пройдя по которой можно выразить свою поддержку. На самом деле таким образом мошенники крадут доступ к аккаунтам и даже деньги.

Чтобы избежать уловок изощренных мошенников, необходимо придерживаться некоторых простых правил:

  • никому не сообщать данные из SMS и Push-уведомлений;
  • настроить в своих социальных сетях и мессенджерах двухфакторную аутентификацию;
  • сохранять бдительность при любых звонках и сообщениях, даже если они идут от знакомых — если есть сомнения, лучше перепроверить и уточнить у человека, связавшись с ним по другому каналу связи;
  • если аккаунт был взломан и украден, нужно как можно быстрее восстановить к нему доступ, чтобы мошенники не смогли им воспользоваться.

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