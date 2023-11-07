О фейковых счетах на оплату налогов предупредили казахстанцев

Как сообщается на официальном сайте Департамента госдоходов по Мангистауской области, казахстанцам приходят фейковые счета на оплату налоговых задолженностей.
«Они через “мобильное приложение банка” направляют фейковые сообщения (ложные уведомления) об исполнении налогового обязательства следующего содержания: “Выставлен счет для оплаты налоговой задолженности” с вкладкой “оплатить”. При нажатии вкладки списываются денежные средства с банковских счетов налогоплательщиков без подтверждения оплаты», — пояснили в ведомстве.
В связи с этим в ДГД посоветовали казахстанцам проверять свои налоговые задолженности в следующих мобильных приложениях:
«Уплата законно установленных налогов, сборов и иных обязательных платежей является долгом и обязанностью каждого. Но при этом будьте бдительны, не дайте себя обмануть», — говорится в сообщении ДГД.
Напомним, ранее сообщалось, что в Сети появились сообщения о «программе реабилитации», в рамках которой казахстанцы якобы могут получить 100-процентные субсидии на лечение зрения. Однако сообщения оказались уловкой мошенников. Мы также рассказывали еще об одной мошеннической схеме — в интернете появилось объявление о том, что пострадавшим от рук мошенников казахстанцам предлагают возврат украденных денег. К посту прикреплена фотография главы Конституционного суда РК Эльвиры Азимовой. Но объявление тоже оказалось фейковым.
В сентябре стало известно об еще одном виде мошенничества, который лишает пользователей доступа к аккаунтам в мессенджерах, а также крадет деньги. Так, пользователям присылают сообщение с просьбой проголосовать за ребенка или знакомого в некоем конкурсе и скидывают ссылку, пройдя по которой можно выразить свою поддержку. На самом деле таким образом мошенники крадут доступ к аккаунтам и даже деньги.
Чтобы избежать уловок изощренных мошенников, необходимо придерживаться некоторых простых правил: