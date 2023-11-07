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07:42 (мск), источник: Сиб.фм

В Новосибирске произошёл пожар в ТЦ на Берёзовой роще

На Берёзовой роще эвакуировали людей из ТЦ из-за того, что загорелся светильник.

Источник: соцсети

6 ноября в магазине торгового центра на Берёзовой роще произошло возгорание светильника. Огонь мгновенно начал распространяться, но сотрудники ТЦ сумели самостоятельно справиться с ним — перед этим они попросили покупателей покинуть здание в целях безопасности.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что в Новосибирске мужчина умер при пожаре вместе со своими питомцами. Вечером 4 ноября в Бердске Новосибирской области при пожаре в многоэтажном доме погиб 69-летний мужчина и пять его собак.

Напомним, что в Новосибирске загорелась кровля частного дома. Из-за пожара пострадала женщина. Ее обнаружили без признаков жизни. Медики проводили реанимацию, но тщетно, в результате чего женщина погибла.

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