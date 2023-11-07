07:13 (мск), источник: Комсомольская правда
Исчезли во сне: пенсионерка потеряла деньги, пытаясь снять с себя порчу
В Хабаровском крае женщина обманула старушку, сняв с нее несуществующую порчу.
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В Амурске полиция расследует уголовное дело о мошенничестве. Пожилая женщина отдала «целительнице» 80 тысяч рублей, пытаясь обрести счастье и здоровье.
Мошенницу 77-летняя женщина встретила около аптеки: она шла за лекарствами. Та предложила старушке лечение, расспросила о проблемах и предложила их решить, а заодно и порчу снять. К слову, совершенно бесплатно. Женщины отправились к бабушке в гости.
Для обряда нужны были деньги. Пенсионерка отдала 80 тысяч рублей, которые мошенница завернула в газеты и отдала бабушке. Рассказала про обряд.
— Злоумышленница отдала сверток пенсионерке и сказала, чтобы та на нем спала девять дней. Затем необходимо снять газету и сжечь ее, а пепел отдать новой знакомой, когда она придет После получения денежных купюр злоумышленница незаметно похитила их и отдала пустой газетный сверток пожилой женщине, — рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.
Три дня женщина делала все по плану, но потом заподозрила неладное. Развернула газеты и увидела, что там ничего нет. Тогда она обратилась в полицию.