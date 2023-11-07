08:22 (мск), источник: PrimaMedia.ru
«Озеро» на Луговой собирает автомобильные заторы во Владивостоке
Разлив воды образовался после мощного ливня 6 ноября.
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Прошедший во Владивостоке 6 ноября ливень принес массу проблем горожанам. Одна из них — образовавшееся в популярном районе города «озеро», сообщает ИА PrimaMedia.
Речь идет о площади Луговой. Ни для кого не секрет, что во время циклонов эта местность страдает больше остальных. Во время ливней здесь буквально затапливает дорогу, а вода может стоять по несколько дней. В этот раз уже два дня Луговая находится «под водой».
Из-за образовавшегося здесь искусственного «озера» автомобилистам приходится значительно снижать скорость и буквально «переплывать» водоем. В связи с этим на участке дороги собираются заторы. Водителей просят быть внимательными на дорогах. Кстати, страдают не только автолюбители, но и пешеходы, которым приходится мокнуть в лужах.