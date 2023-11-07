04:54 (мск), источник: Известия

Губернатор Севастополя сообщил о пяти сбитых БПЛА над акваторией Черного моря

Силы противовоздушной обороны (ПВО), предварительно, сбили пять беспилотников (БПЛА) над акваторией Черного моря. Об этом 7 ноября сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«В Севастополе работает система ПВО. По предварительным данным, над акваторией уже сбито пять БПЛА», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Отмечается, что все службы ведут работу в штатном режиме.

Ранее, 1 ноября, Развожаев сообщал, что Вооруженные силы (ВС) России использовали дымовую завесу в Севастопольской бухте. Также он предупреждал о воздушной тревоге в городе, которая длилась в течение 35 минут — с 6:47 до 7:20 мск.

До этого, 30 октября, губернатор Севастополя сообщал о предположительном отражении атаки украинских беспилотников силами Черноморского флота.

Украинская сторона предпринимает попытки атаковать территории России на фоне проведения спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято в связи с обострением ситуации из-за обстрелов со стороны украинских боевиков.

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