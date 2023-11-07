Российская артиллерия ударила по ВСУ на Краснолиманском направлении

«Получив данные о месте нахождения противника от разведывательных подразделений, военнослужащие расчета прибыли в район боевого применения. Произведя комплекс мероприятий по развертыванию боевой машины из походного положения в боевое, артиллеристы произвели наведение машины на цель и реактивными снарядами калибра 122 миллиметра залпом произвели уничтожение противника на дистанции около 10 километров», — уточнили в ведомстве.
После залпа расчет «Града» вернулся на перезарядку. По словам командира расчета с позывным «Винни», на это у них уходит не более десяти минут.
«По данным корректировки, цели поражены практически на 90 процентов. У нас работа идет по “площадям”. Цели — скопления техники, личного состава, склады противника — крупные цели», — рассказал командир батареи РСЗО «Град» с позывным «Спонсор».
В понедельник в Минобороны сообщили, что за сутки российские военные отразили девять атак украинских войск, при этом потери ВСУ составили до 860 солдат.