05:29 (мск), источник: © РИА Новости

Российская артиллерия ударила по ВСУ на Краснолиманском направлении

ЛУГАНСК, 7 ноя — РИА Новости. Военнослужащие расчета РЗСО «Град» Центрального военного округа поразили районы скопления живой силы и техники ВСУ на Краснолиманском направлении, сообщили журналистам в Минобороны.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Получив данные о месте нахождения противника от разведывательных подразделений, военнослужащие расчета прибыли в район боевого применения. Произведя комплекс мероприятий по развертыванию боевой машины из походного положения в боевое, артиллеристы произвели наведение машины на цель и реактивными снарядами калибра 122 миллиметра залпом произвели уничтожение противника на дистанции около 10 километров», — уточнили в ведомстве.

После залпа расчет «Града» вернулся на перезарядку. По словам командира расчета с позывным «Винни», на это у них уходит не более десяти минут.

«По данным корректировки, цели поражены практически на 90 процентов. У нас работа идет по “площадям”. Цели — скопления техники, личного состава, склады противника — крупные цели», — рассказал командир батареи РСЗО «Град» с позывным «Спонсор».

В понедельник в Минобороны сообщили, что за сутки российские военные отразили девять атак украинских войск, при этом потери ВСУ составили до 860 солдат.

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