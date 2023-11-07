08:05 (мск), источник: Комсомольская правда
В Челябинске 7 ноября трамвай сошел с рельсов на Свердловском тракте
В утренний час пик в Челябинске авария заблокировала движение трамваев.
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В Челябинске утром 7 ноября сошел с рельсов трамвай. Вагон, ехавший по маршруту № 3, не удержался на путях между остановками «Трамвайное депо № 2» и «Ветлечебница». По предварительным данным, обошлось без пострадавших.
Авария заблокировала проезд трамваев по Свердловскому тракту.
— Движение организовано внутри Металлургического района, до Центра, до Чичерина, — сообщили в «ЧелябГЭТ».
Вагон сошел с рельсов около 7:25. Восстановить движение на участке удалось только к 8:40.