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10:13 (мск), источник: РИА Новости

В Финском заливе повредился российский кабель связи

Кабель связи «Ростелекома» получил повреждение в Финском заливе, идет ремонт.

Источник: © РИА Новости

ХЕЛЬСИНКИ, 7 ноя — РИА Новости. В понедельник Россия начала ремонтные работы на кабеле связи «Балтика» компании «Ростелеком», пролегающего в экономической зоне Финляндии, говорится в сообщении министерства экономики нордической страны.

«Российское ремонтное судно “Спасатель Карев” 6 ноября 2023 года начало ремонтные работы на кабеле связи “Балтика” компании “Ростелеком” в Финском заливе. Компания провела переговоры с министерством труда и экономики о ремонте поврежденного кабеля, проходящего через экономическую зону Финляндии», — рассказали в ведомстве.

Российская компания уведомила Хельсинки о выходе кабеля из строя и о намерении выехать на место для ремонта еще 12 октября, но финская сторона попросила отложить работы из-за расследования инцидента с газопроводом Balticconnector.

Ориентировочно, ремонт займет десять рабочих дней.

Кабель «Балтика» — это кабель связи длиной около 1000 километров между Петербургом и Калининградом. Частично он пролегает через экономические зоны Финляндии и Швеции. На финскую зону приходятся около 377 километров провода, а в экономической зоне Швеции проходит около 395 километров, уточняет министерство.

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