15:11 (мск), источник: Прецедент
Житель Новосибирской области погиб, провалившись под лед
В Новосибирской области мужчина погиб, провалившись под лед. Об этом сообщили сегодня, 7 ноября, в ходе аппаратного совещания в правительстве региона.
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Житель Новосибирской области погиб, провалившись под лед. Об этом сообщил начальник ГУ МЧС по Новосибирской области Виктор Орлов.
— На водных объектах произошло два происшествия, в Искитимском и Карасукском районах. В Искитимском районе один человек погиб. В Карасукском районе мужчина, провалившийся под лед во время рыбалки, был спасен, госпитализирован с переохлаждением в медучреждение, — пояснил глава ведомства.
Он добавил, что инспекторы выявили отсутствие специальных знаков в местах выезда и выхода на лед в Бердске, Барабинском, Ордынском и Коченевском районах.
Ранее «Прецедент» писал, что в Новосибирской области на пожарах за неделю погибли 8 человек.