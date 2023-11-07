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08:21 (мск), источник: АиФ Новосибирск

В Новосибирске назвали причину смертельного пожара в конном клубе

Глава МЧС по Новосибирской области Виктор Орлов назвал возможную причину пожара в конном клубе.

Источник: ГУ МЧС по Новосибирской области

Во время происшествия в огне погибли 17 лошадей. Об этом чиновник сообщил на оперативном совещании в правительстве региона.

Пожар случился 1 ноября в конном клубе на улице Степная в Новосибирском районе. Возможной причиной ЧП стало короткое замыкание электропроводки обогревателя. Площадь возгорания составила 260 кв.м. В результате происшествия погибло 17 животных.

Напомним, во время пожара спасателям удалось эвакуировать одну лошадь из горящего строения. Владелица клуба была на месте, она не пострадала. Во время тушения частично обрушилась крыша здания.

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