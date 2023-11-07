08:19 (мск), источник: Комсомольская правда
В Пермском крае 7 ноября простятся с погибшим в спецоперации Константином Репиным
Прощание с погибшим земляком состоится в Культурно-деловом центре Березников.
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Администрация Березников сообщила о гибели при выполнении боевой задачи в ходе спецоперации жителя города Константина Евгеньевича Репина.
Прощание с земляком состоится 7 ноября в Культурно-деловом центре (ул. Льва Толстого, 50) в 11:00.
Администрация города Березники выражает глубокие соболезнования родным и близким Константина Репина.
На прошлой неделе, 31 октября, в Березниках простились с погибшим в спецоперации рядовым Максимом Кузнецовым.