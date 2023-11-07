09:13 (мск), источник: МК.RU Воронеж
В Воронежской области в октябре нашли мертвыми семерых пропавших без вести
Живыми найдены 57 человек.
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Добровольцы поискового отряда «ЛизаАлерт» поделились статистикой за октябрь по пропавшим без вести в Воронежской области людям.
Всего в октябре было подано 86 заявок по поиску пропавших без вести родных, близких и знакомых. В живых найдено 57 человек. 7 из пропавших человек нашли мертвыми.
При этом трех жителей нашли сами родственники и сейчас эти семьи в полном сборе. Не подтверждена пропажа 10 человек, несмотря на то, что заявки на них были поданы.
Напомним, что в Воронежской области объявили поиск 82-летней пенсионерки, которая ушла из дома 31 октября. Родные две недели не знают, где она находится.