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08:29 (мск), источник: Om1.ru

В Омске двухлетняя девочка отравилась снотворными таблетками

Ребёнок ненадолго остался без присмотра.

Источник: Om1.ru

В минувшее воскресенье, 5 ноября, в детскую городскую клиническую больницу № 3 доставили двухлетнюю девочку. Врачи диагностировали у ребёнка отравление медицинским препаратом.

Как стало известно порталу Om1.ru, малышка вечером осталась без присмотра и выпила таблетку снотворного. Препарат, который выпила девочка, имеет противопоказания к применению у детей.

При передозировке возможно расстройство сознания, галлюцинации, судороги и кома. По факту несчастного случая проводится проверка.

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