08:29 (мск), источник: Om1.ru
В Омске двухлетняя девочка отравилась снотворными таблетками
Ребёнок ненадолго остался без присмотра.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
В минувшее воскресенье, 5 ноября, в детскую городскую клиническую больницу № 3 доставили двухлетнюю девочку. Врачи диагностировали у ребёнка отравление медицинским препаратом.
Как стало известно порталу Om1.ru, малышка вечером осталась без присмотра и выпила таблетку снотворного. Препарат, который выпила девочка, имеет противопоказания к применению у детей.
При передозировке возможно расстройство сознания, галлюцинации, судороги и кома. По факту несчастного случая проводится проверка.