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08:34 (мск), источник: Ura.ru

В Екатеринбурге посреди дороги загорелся пассажирский автобус. Видео

В Екатеринбурге прямо посреди дороги вспыхнул пассажирский автобус, сообщил очевидец происшествия. ЧП произошло утром 7 ноября на Новинской, 2.

«Автобус вспыхнул прямо на дороге. Он еще скатился вниз, вот это жара», — пишет telegram-канал «Злой Екатеринбург», ссылаясь на очевидца.

В салоне находился только водитель, он смог выбраться из автобуса. На место приехали сотрудники Госавтоинспекции и МЧС. О пострадавших не сообщается. Причины возгорания пока неизвестны.

Спасатели потушили автобус. В ГУ МЧС по Свердловской области добавили, что в тушении были задействованы восемь человек личного состава и две единицы спецтехники.

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