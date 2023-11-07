СКР заведет уголовное дело после того, как мигранты избили парня с девушкой в Нижнем Тагиле

ru">Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, инцидент произошел на днях: со стороны группы мужчин в отношении нескольких молодых людей и одной девушки было применено физическое насилие. В результате один из участников массовой разборки получил травму носа.
И.о. руководителя областного СК России Анатолий Надбитов дал указание о возбуждении уголовного дела по факту случившегося. В рамках расследования будут установлены все обстоятельства инцидента.
Как добавили в ведомстве, для определения тяжести вреда здоровью будут проведены судебно-медицинские экспертизы.
По данным пабликов, мигранты избили парня с девушкой после попытки подать заявление в полицию. Примечательно, что буквально недавно глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин отнес Свердловскую область к регионам с активной этнической преступностью.
Как сообщало Накануне.RU, на прошлой неделе суд отправил под арест уральца, избившего битой троих подростков.