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09:19 (мск), источник: Nakanune.ru

СКР заведет уголовное дело после того, как мигранты избили парня с девушкой в Нижнем Тагиле

По факту конфликтной ситуации в Нижнем Тагиле с участием нескольких человек будет возбуждено уголовное дело. Как сообщили ..

ru">Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, инцидент произошел на днях: со стороны группы мужчин в отношении нескольких молодых людей и одной девушки было применено физическое насилие. В результате один из участников массовой разборки получил травму носа.

И.о. руководителя областного СК России Анатолий Надбитов дал указание о возбуждении уголовного дела по факту случившегося. В рамках расследования будут установлены все обстоятельства инцидента.

Как добавили в ведомстве, для определения тяжести вреда здоровью будут проведены судебно-медицинские экспертизы.

По данным пабликов, мигранты избили парня с девушкой после попытки подать заявление в полицию. Примечательно, что буквально недавно глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин отнес Свердловскую область к регионам с активной этнической преступностью.

Как сообщало Накануне.RU, на прошлой неделе суд отправил под арест уральца, избившего битой троих подростков.

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