10:26 (мск), источник: МК.RU Ростов-на-Дону
На Малиновского в Ростове микроавтобус завалился на бок после ДТП
Авария случилась в районе дома № 37 вечером 6 ноября.
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Как сообщают очевидцы, микроавтобус столкнулся с легковым «БМВ». От силы удара оба автомобиля развернуло друг от друга, вылетели стекла. Столкновение было настолько сильным, что микроавтобус завалился на бок.
О пострадавших и обстоятельства аварии пока в УГИБДД не сообщали.