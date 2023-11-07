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10:26 (мск), источник: МК.RU Ростов-на-Дону

На Малиновского в Ростове микроавтобус завалился на бок после ДТП

Авария случилась в районе дома № 37 вечером 6 ноября.

Как сообщают очевидцы, микроавтобус столкнулся с легковым «БМВ». От силы удара оба автомобиля развернуло друг от друга, вылетели стекла. Столкновение было настолько сильным, что микроавтобус завалился на бок.

О пострадавших и обстоятельства аварии пока в УГИБДД не сообщали.

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