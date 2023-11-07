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08:20 (мск), источник: Фонтанка

Два трупа нашли после пожара у железной дороги на Пискарёвке

Смертельный пожар произошёл ночью 7 ноября в Красногвардейском районе Петербурга.

Как сообщает городское ГУ МЧС, в 3:29 поступил вызов на Екатерининский проспект, 5 — это территория возле железной дороги на Пискарёвке. Горела хозяйственная пристройка и мусор, в общей сложности огонь охватил 20 квадратных метров. Два пожарных расчёта (10 человек личного состава) ликвидировали возгорание к 3:52.

«В результате пожара обнаружено двое погибших», — отмечается в сообщении.

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