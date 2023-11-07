09:14 (мск), источник: АиФ Омск
В Омске девочка-подросток ушла за сладостями и не вернулась
С заявлением о пропаже в полицию обратилась мать ребёнка — она объявлена в розыск.
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Омская полиция объявила розыск 14-летней девочки, которая пропала вчера, 6 ноября. Как сообщает пресс-служба УМВД по региону, в органы о её пропаже сообщила мать.
По данным оперативников, пропавшая школьница на каникулах была у своей родственницы в гостях на улице 22-я Марьяновская. 6 ноября она пошла в магазин за сладостями, но обратно не вернулась. Дома девочка тоже так и не появилась.
Пропавшей на вид около 15 лет, она плотного телосложения с карими глазами и чёрными длинными волосами. При выходе из дома девочка была одета в чёрную куртку, такие же ботинки и шарф.
Если вы обладаете любой информацией о произошедшем и местонахождении пропавшей, полиция просит незамедлительно сообщить об этом в правоохранительные органы.