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09:14 (мск), источник: АиФ Омск

В Омске девочка-подросток ушла за сладостями и не вернулась

С заявлением о пропаже в полицию обратилась мать ребёнка — она объявлена в розыск.

Источник: пресс-служба УМВД России по Омской области

Омская полиция объявила розыск 14-летней девочки, которая пропала вчера, 6 ноября. Как сообщает пресс-служба УМВД по региону, в органы о её пропаже сообщила мать.

По данным оперативников, пропавшая школьница на каникулах была у своей родственницы в гостях на улице 22-я Марьяновская. 6 ноября она пошла в магазин за сладостями, но обратно не вернулась. Дома девочка тоже так и не появилась.

Пропавшей на вид около 15 лет, она плотного телосложения с карими глазами и чёрными длинными волосами. При выходе из дома девочка была одета в чёрную куртку, такие же ботинки и шарф.

Если вы обладаете любой информацией о произошедшем и местонахождении пропавшей, полиция просит незамедлительно сообщить об этом в правоохранительные органы.

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