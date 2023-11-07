09:17 (мск), источник: Комсомольская правда
В Соликамске во время прогулки пропал 90-летний дедушка
Волонтеры объявили поиск Павла Ивановича Пискунова.
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Поисковый отряд «ЛизаАлерт» сообщил о пропаже 90-летнего жителя Соликамска Павла Ивановича Пискунова. У него возможна потеря памяти. Пожилой человек 5 ноября ушел на прогулку и не вернулся домой.
На прогулку Павел Иванович ушел в серой куртке с капюшоном, темно-зеленых утепленных резиновых сапогах, коричневой шапке ушанке с козырьком. Ходит с тростью.
Рост пропавшего дедушки 150 см. У него седые короткие волосы и карие глаза, телосложение — плотное.
Любую информацию о пропавшем в Соликамске Павле Ивановиче Пискунове можно сообщить по телефону горячей линии