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09:17 (мск), источник: Комсомольская правда

В Соликамске во время прогулки пропал 90-летний дедушка

Волонтеры объявили поиск Павла Ивановича Пискунова.

Источник: поисковый отряд "ЛизаАлерт" Пермского края

Поисковый отряд «ЛизаАлерт» сообщил о пропаже 90-летнего жителя Соликамска Павла Ивановича Пискунова. У него возможна потеря памяти. Пожилой человек 5 ноября ушел на прогулку и не вернулся домой.

На прогулку Павел Иванович ушел в серой куртке с капюшоном, темно-зеленых утепленных резиновых сапогах, коричневой шапке ушанке с козырьком. Ходит с тростью.

Рост пропавшего дедушки 150 см. У него седые короткие волосы и карие глаза, телосложение — плотное.

Любую информацию о пропавшем в Соликамске Павле Ивановиче Пискунове можно сообщить по телефону горячей линии 8 (800) 700−54−52 или 112. Инфорг поиска Евгения — тел. 8 (982) 467−30−98.

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