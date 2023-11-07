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09:19 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

Глава СК Бастрыкин взял на контроль транспортные проблемы нижегородцев

Жители Нижнего Новгорода регулярно обращаются в Следственный комитет.

Глава СК России Александр Бастрыкин взял на контроль несколько транспортных проблем жителей Нижнего Новгорода. Все они освещались в Информцентре ведомства.

Последнее обращение касалось дороги для жителей деревни Кузнечиха. Ремонт дорожного полотна должен был пройти еще в 2021 году, но работы выполнены не были. Уголовное дело, возбужденное по этому факту, было прекращено.

Также Бастрыкин поручил уже в третий раз возбудить уголовное дело по закрытию троллейбусных маршрутов в Нижнем Новгороде и введении электробусов, а также дело по отсутствию инфраструктуры в ЖК «Орбита».
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