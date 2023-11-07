09:19 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород
Глава СК Бастрыкин взял на контроль транспортные проблемы нижегородцев
Жители Нижнего Новгорода регулярно обращаются в Следственный комитет.
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Глава СК России Александр Бастрыкин взял на контроль несколько транспортных проблем жителей Нижнего Новгорода. Все они освещались в Информцентре ведомства.
Последнее обращение касалось дороги для жителей деревни Кузнечиха. Ремонт дорожного полотна должен был пройти еще в 2021 году, но работы выполнены не были. Уголовное дело, возбужденное по этому факту, было прекращено.