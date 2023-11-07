09:37 (мск), источник: Реальное время
Судебные приставы помогли вернуть детей жительнице Казани
Сейчас дети проживают вместе с матерью.
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Судебные приставы Кировского района Казани помогли матери вернуть своих детей, которых ее бывший муж увез в Крым. Об этом сообщили пресс-службе ГУФССП России по Татарстану.
— Путем направления различных многократных запросов в регистрирующие органы и иного комплекса розыскных мероприятий судебным приставам Кировского отделения удалось установить место, где отец скрывал детей. Далее своим коллегам из Крыма пристав направил соответствующее поручение. Вскоре мама прибыла к месту, где проживали дети, и под контролем судебных приставов состоялась долгожданная встреча, — сообщили в ведомстве.
Сейчас дети проживают вместе с матерью.
Напомним, судебные приставы Татарстана увеличили количество консультаций по взысканию алиментов. С 3 ноября они проходят каждую неделю по пятницам. До этого их проводили один раз в месяц.