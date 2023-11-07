Главное
Главные новости к вечеру 7 ноября
09:37 (мск), источник: Реальное время

Судебные приставы помогли вернуть детей жительнице Казани

Сейчас дети проживают вместе с матерью.

Источник: Реальное время

Судебные приставы Кировского района Казани помогли матери вернуть своих детей, которых ее бывший муж увез в Крым. Об этом сообщили пресс-службе ГУФССП России по Татарстану.

— Путем направления различных многократных запросов в регистрирующие органы и иного комплекса розыскных мероприятий судебным приставам Кировского отделения удалось установить место, где отец скрывал детей. Далее своим коллегам из Крыма пристав направил соответствующее поручение. Вскоре мама прибыла к месту, где проживали дети, и под контролем судебных приставов состоялась долгожданная встреча, — сообщили в ведомстве.

Сейчас дети проживают вместе с матерью.

Напомним, судебные приставы Татарстана увеличили количество консультаций по взысканию алиментов. С 3 ноября они проходят каждую неделю по пятницам. До этого их проводили один раз в месяц.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Более 140 проектов вошли в число приоритетных в Татарстане на 2024 год
Мэрия Казани обязала владельцев дома Утягановых отреставрировать его
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта