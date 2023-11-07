Водителя фуры задержали в Подмосковье за кражу партии мужских носков на 3,5 млн руб

«В полицию Московской области обратился представитель фирмы, занимающейся оптовой продажей одежды, с заявлением о том, что при перевозке груза водитель фуры похитил более 31 тыс. пар мужских шерстяных носков на сумму свыше 3,5 млн руб. Заявитель рассказал, что транспортировку заказал посредством онлайн-сервиса автомобильных грузоперевозок. Товар надлежало доставить в город Набережные Челны, однако до конечной точки водитель не доехал и перестал выходить на связь. В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ГУ МВД России по Московской области совместно с коллегами из УМВД России по Ленинскому городскому округу и ОМВД России по городскому округу Чехов установили местонахождение перевозчика — 32-летнего жителя Архангельской области. Он был задержан на одной из улиц города Дзержинский. Фура изъята», — говорится в сообщении.
Со слов задержанного, подработку по доставке шерстяных носков ему предложил знакомый. Якобы именно по его указанию он купил грузовой автомобиль, загрузил товар на складе в Подмосковье и отвез для выгрузки в Богородский городской округ, а не в Набережные Челны.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). В ходе расследования установлена причастность фигуранта к совершению аналогичного преступления, совершенного днем ранее на территории городского округа Чехов. Ущерб составил более 1 млн руб. Видновским городским судом злоумышленнику избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в настоящее время проводятся дальнейшие мероприятия, направленные на установление других эпизодов противоправной деятельности правонарушителя, а также его возможных соучастников.