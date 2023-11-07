11:56 (мск), источник: IrkutskMedia.ru
Гриндер и папиросу с наркотиком изъяли у прилетевшего из-за границы туриста в Иркутске
На мужчину завели уголовное дело.
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Сотрудники таможенного поста Иркутского аэропорта выявили в чемодане 25-летнего пассажира самокрутку с наркотиком и гриндер с остатками запрещенного вещества. Кинолог с помощью служебной собаки обнаружил у жителя Москвы «товары» во время контроля рейса Улан-Батор — Иркутск. Гражданин проследовал «зеленым коридором». Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу Иркутской таможни.
Выяснилось, что до этого москвич отдыхал в Таиланде, откуда и привез запрещенные вещества. Согласно экспертизе, общий вес изъятых наркотических средств составил 0,2 г.
Иркутская таможня завела уголовное дело по ч. 1 ст. 229.1 УК РФ. Проводится дальнейшее расследование.