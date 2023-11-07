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09:08 (мск), новости Беларуси, источник: Минск-новости

Легковушка наехала на фонарь у Большого театра

Вечером 6 ноября на ул. Куйбышева случилось ДТП, сообщили корреспонденту агентства «Минск-Новости» в городской ГАИ.

В районе Большого театра в 19:45 38-летний водитель Renault не справился с управлением. В итоге транспортное средство выехало за пределы проезжей части и врезалось в осветительную мачту.

В результате аварии 24-летний пассажир автомобиля был доставлен в больницу для обследования. ГАИ напоминает, что в сложившихся сложных погодных условиях водителям рекомендуется снижать скорость движения и избегать резких маневров и торможений.

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