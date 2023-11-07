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09:45 (мск), источник: Комсомольская правда

Житель Самары задолжал почти 1 млн рублей алиментов и подарил ребенку квартиру

Судебные приставы регулярно беседовали с отцом о необходимости финансовой помощи экс-супруге с ребенком.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре местный житель задолжал ребенку по алиментам почти 1 миллион рублей. Чтобы решить конфликт с бывшей женой мирным путем, он подарил квартиру.

— Отец должен был выплачивать одну четвертую часть ежемесячного дохода. Однако делать это он не спешил, поэтому сумма долга перед ребенком достигла 970 тысяч рублей, — рассказали в пресс-службе ГУ ФССП по Самарской области.

Судебные приставы предупредили мужчину об административной или уголовной ответственности. Сотрудники службы регулярно беседовали с отцом и убеждали, что забота о ребенке является их с экс-супругой общей обязанностью.

После этого мужчина оформил дарственную на принадлежащую ему квартиру в пользу ребенка. Тогда бывшая жена отозвала исполнительный лист.

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