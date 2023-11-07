09:45 (мск), источник: Комсомольская правда
Житель Самары задолжал почти 1 млн рублей алиментов и подарил ребенку квартиру
Судебные приставы регулярно беседовали с отцом о необходимости финансовой помощи экс-супруге с ребенком.
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В Самаре местный житель задолжал ребенку по алиментам почти 1 миллион рублей. Чтобы решить конфликт с бывшей женой мирным путем, он подарил квартиру.
— Отец должен был выплачивать одну четвертую часть ежемесячного дохода. Однако делать это он не спешил, поэтому сумма долга перед ребенком достигла 970 тысяч рублей, — рассказали в пресс-службе ГУ ФССП по Самарской области.
Судебные приставы предупредили мужчину об административной или уголовной ответственности. Сотрудники службы регулярно беседовали с отцом и убеждали, что забота о ребенке является их с экс-супругой общей обязанностью.
После этого мужчина оформил дарственную на принадлежащую ему квартиру в пользу ребенка. Тогда бывшая жена отозвала исполнительный лист.