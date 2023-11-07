10:20 (мск), источник: РИА Новости
В Ростовской области мужчина пытался поджечь военкомат, сообщил источник
Мужчина забросал коктейлями Молотова военкомат в Морозовске в Ростовской области.
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 ноя — РИА Новости. Мужчина попытался поджечь военкомат в городе Морозовск Ростовской области, забросав его коктейлями Молотова, его задержали, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
По его словам, инцидент произошел в понедельник днем в городе Морозовске.
«Мужчина подошел к зданию военкомата и начал кидать в него коктейли Молотова», — сказал собеседник агентства. Здание не загорелось.
Источник уточнил, что, по предварительной информации, мужчина пошел поджигать военкомат «под предлогом того, что там (в здании военкомата) кто-то спрятался, а он может помочь поймать преступников».
Полицейский, который дежурил в военкомате, задержал поджигателя. Теперь с ним работают правоохранители.
В конце октября ЦОС ФСБ сообщил, что украинский агент, планировавший теракт в военкомате Твери, нейтрализован при попытке задержания, на месте изъяли самодельную бомбу и гранату. Ранее также СУСК РФ по Бурятии сообщило, что житель республики осужден на 13 лет колонии строгого режима за поджог военкомата в селе Мухоршибирь в октябре 2022 года.