Главное
Главные новости к вечеру 7 ноября
10:20 (мск), источник: РИА Новости

В Ростовской области мужчина пытался поджечь военкомат, сообщил источник

Мужчина забросал коктейлями Молотова военкомат в Морозовске в Ростовской области.

Источник: © РИА Новости

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 ноя — РИА Новости. Мужчина попытался поджечь военкомат в городе Морозовск Ростовской области, забросав его коктейлями Молотова, его задержали, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.

По его словам, инцидент произошел в понедельник днем в городе Морозовске.

«Мужчина подошел к зданию военкомата и начал кидать в него коктейли Молотова», — сказал собеседник агентства. Здание не загорелось.

Источник уточнил, что, по предварительной информации, мужчина пошел поджигать военкомат «под предлогом того, что там (в здании военкомата) кто-то спрятался, а он может помочь поймать преступников».

Полицейский, который дежурил в военкомате, задержал поджигателя. Теперь с ним работают правоохранители.

В конце октября ЦОС ФСБ сообщил, что украинский агент, планировавший теракт в военкомате Твери, нейтрализован при попытке задержания, на месте изъяли самодельную бомбу и гранату. Ранее также СУСК РФ по Бурятии сообщило, что житель республики осужден на 13 лет колонии строгого режима за поджог военкомата в селе Мухоршибирь в октябре 2022 года.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Зеленский против Залужного: война становится открытой
Не существует. В США неожиданно высказались о России
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта