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11:05 (мск), источник: Комсомольская правда

Первые жертвы снегопада: в Приморье на заснеженной трассе разбились две женщины

Выпавший снег стал причиной смертельной аварии в Приморье.

Источник: ГУ МВД

Прошедший снегопад и обледенение трасс на севере Приморья собрали первые жертвы на дорогах. Из-за превышения скорости и плохих дорожных условий 7 ноября на 275 километре трассы «Уссури», связывающей Хабаровск и Владивосток, погибли две женщины, сообщило УМВД по Приморскому краю. Подробности — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».

Как предварительно выяснили полицейские, женщины ехали на Toyota Vitz из столицы Приморья в Хабаровск. На 275 километре трассы 30-летняя водитель с четырехлетним стажем вождения разогнала машину по обледеневшей после выпавшего снега дороге и потеряла контроль над ней. Автомобиль выехал на встречную полосу и врезался в двигавшийся по ней Lexus RX350.

От удара малолитражку отбросило в кювет, а водитель и 36-летняя пассажирка вылетели из салона — они оказались не пристегнуты ремнями безопасности. От травм, полученных при столкновении, обе женщины погибли на месте.

Пострадали и люди во внедорожнике — 58-летний водитель, 59-летняя пассажирка и 13-летний мальчик получили травмы.

Сейчас сотрудники ГИБДД проводят расследование этой аварии, назначены исследования, которые позволят точно установить ее причины.

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