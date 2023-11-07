11:08 (мск), источник: PrimaMedia.ru
Причины ДТП с пассажирским автобусом в Ханкайском районе выяснит прокуратура
В салоне находилось около 20 человек.
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Причины ДТП с пассажирским автобусом в Ханкайском округе выясняет районная прокуратура. Водитель, который вез пассажиров по маршруту «Троицкое-Новониколаевка», не справился с управлением и совершил съезд в кювет, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на прокуратуру Приморского края.
«По прибытии на место происшествия сотрудники прокуратуры района автобус не обнаружили, сообщения в дежурную часть ОМВД по данному факту не поступали», — рассказали в надзорном ведомстве.
Однако сотрудникам прокуратуры удалось пообщаться с одним из пассажиров. Он пояснил, что в момент ДТП в автобусе находилось порядка 20 человек. По предварительной информации никто из них не пострадал.