13:33 (мск), источник: Комсомольская правда
Мэр Нижнего Тагила прокомментировал нападение южан на парня и девушку
Владислав Пинаев назвал Нижний Тагил не самым криминальным городом.
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Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев прокомментировал громкое нападение группы южан на молодую компанию, которое произошло 1 ноября в самом центре уральского города — напротив дома № 23 по проспекту Ленина. Об этом сообщает корреспондент «КП-Екатеринбург».
— Не самый криминальный город Нижний Тагил. Не считаю, что у нас небезопасно. У нас нет угонов автомобилей. Кражи раскрываются в ближайшее время. А тот инцидент, о котором сегодня говорят, наверное, такое везде происходит и это зависит от воспитания, а не от наличия камер наблюдения. Есть у нас буйные граждане, — рассказал Владислав Пинаев.
Отметим, что молодая компания после конфликта с применением насилия (парню сломали нос), обратилась к сотрудникам полиции, но те не стали возбуждать уголовное дело по факту нападения.
История получила широкий общественный резонанс и дошла до Москвы. Только после личного вмешательства в ситуацию главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина, органы правопорядка возбудили уголовное дело.