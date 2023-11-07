10:55 (мск), источник: IrkutskMedia.ru
В Иркутске мужчина ответит в суде за поджог бывшей супруги
Женщина получила многочисленные ожоги и скончалась в больнице.
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41-летний мужчина предстанет перед судом за жестокое убийство бывшей жены. 24 мая мужчина разлил в торговом павильоне, где работала женщина, легковоспламеняющуюся жидкость, а также облил ею 37-летнюю экс-супругу, после чего поджег. В результате пожара пострадавшая получила ожоги и через непродолжительное время скончалась в больнице. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службы СУ СКР по Иркутской области и прокуратуры региона.
По данным следствия, убийство произошло на почве личной неприязни. Мужчине было предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 105 и ч. 2 ст. 167 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью и умышленное уничтожение чужого имущества). Вину в случившемся он признал частично.
В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Иркутский областной суд для рассмотрения по существу.