11:52 (мск), новости Казахстана, источник: Zakon.kz
Без вести пропавшего мужчину нашли мертвым в Карагандинской области
Тело без вести пропавшего мужчины обнаружили во дворе дома у односельчанина в Карагандинской области, сообщает Zakon.kz.
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В полицию поступило заявление от жительницы поселка Осакаровка. Она просила помочь ей найти ее сожителя.
Она рассказала, что 24 октября мужчина вышел из дома и до настоящего времени не вернулся.
«6 ноября в ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили жителя поселка, у которого во время осмотра хозяйственных построек дома обнаружили труп без вести пропавшего мужчины», — рассказал начальник ДП области Санжар Адилов.
Ведется досудебное расследование по статье 99 УК РК «Убийство». Назначены соответствующие экспертизы.
Подозреваемого водворили в изолятор временного содержания.