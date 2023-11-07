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11:52 (мск), новости Казахстана, источник: Zakon.kz

Без вести пропавшего мужчину нашли мертвым в Карагандинской области

Тело без вести пропавшего мужчины обнаружили во дворе дома у односельчанина в Карагандинской области, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

В полицию поступило заявление от жительницы поселка Осакаровка. Она просила помочь ей найти ее сожителя.

Она рассказала, что 24 октября мужчина вышел из дома и до настоящего времени не вернулся.

«6 ноября в ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили жителя поселка, у которого во время осмотра хозяйственных построек дома обнаружили труп без вести пропавшего мужчины», — рассказал начальник ДП области Санжар Адилов.

Ведется досудебное расследование по статье 99 УК РК «Убийство». Назначены соответствующие экспертизы.

Подозреваемого водворили в изолятор временного содержания.

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