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10:13 (мск), источник: Время

Три человека пострадали в ДТП в Городецком округе

Подробности выясняются.

Источник: Время

Две иномарки столкнулись на 17 км автодороги Городец — Зиняки — Кантаурово 5 ноября, сообщили ИА «Время Н» в пресс-службе УГИБДД по Нижегородской области.

Nissan не уступил дорогу при повороте и врезался в Audi примерно в 18:55. В результате аварии пострадали три человека — их госпитализировали.

Подробности ДТП выясняются.

Ранее сообщалось, что мотоциклист погиб, врезавшись в столб в Нижегородской области.

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