10:13 (мск), источник: Время
Три человека пострадали в ДТП в Городецком округе
Подробности выясняются.
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Две иномарки столкнулись на 17 км автодороги Городец — Зиняки — Кантаурово 5 ноября, сообщили ИА «Время Н» в пресс-службе УГИБДД по Нижегородской области.
Nissan не уступил дорогу при повороте и врезался в Audi примерно в 18:55. В результате аварии пострадали три человека — их госпитализировали.
Подробности ДТП выясняются.
Ранее сообщалось, что мотоциклист погиб, врезавшись в столб в Нижегородской области.