10:27 (мск), источник: Newslab.ru
Красноярец для «продолжения банкета» напал с ножом на цветочницу
В Красноярске будут судить разбойника, который с ножом напал на цветочный магазин.
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Нападение на цветочный магазин, расположенный на улице 3 августа, произошло в ночное время в один из дней мая 2023 года. Мужчина зашел в торговый зал, затем достал нож и начал угрожать флористу, требуя передать ему деньги. Испуганная женщина передала ему около 11 тысяч рублей. После этого злоумышленник скрылся.
Продавец вызвала полицию и передала сотрудникам приметы нападавшего. Задержать его удалось в течение 2 часов. Разбойником оказался 40-летний красноярец. Во время следствия он признался, что выпивал с друзьями, но горячительные напитки закончились, как и деньги.
«Мужчина вспомнил, что недалеко от дома видел цветочный павильон, который работает до поздней ночи. Он взял на кухне нож и отправился на “дело”. Большую часть похищенных денег полицейские изъяли и вернули потерпевшей стороне», — рассказали в пресс-службе.
В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело о разбое. Злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы. Решения суда обвиняемый дожидается под стражей.