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10:44 (мск), источник: Комсомольская правда

Петербурженка вывернула палец женщине из-за ссоры в автобусе

Полиция проводит проверку из-за ссоры двух пассажирок в автобусе Петербурга.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники полиции в Выборгском районе Петербурга проводят проверку из-за ссоры двух женщин в автобусе. Все произошло днем 6 ноября на маршруте № 199 около станции метро «Парнас». В полицию обратилась 50-летняя пассажирка, которая пожаловалась, что другая женщина сломала ей палец.

— Неизвестная женщина хотела пройти в автобусе сквозь толпу и толкнула потерпевшую, та в свою очередь сделала ей замечание, после чего между пассажирками разгорелся конфликт. В ходе словесной перепалки незнакомка схватила за руку заявительницу и вывернула той палец, — говорится в сообщении регионального ведомства.

Виновница травмы в итоге вышла на остановке. А у пострадавшей позже диагностировали перелом. Сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства случившегося. Женщину еще не задержали. Уголовное дело не возбуждали.

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