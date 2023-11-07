10:44 (мск), источник: Комсомольская правда
Петербурженка вывернула палец женщине из-за ссоры в автобусе
Полиция проводит проверку из-за ссоры двух пассажирок в автобусе Петербурга.
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Сотрудники полиции в Выборгском районе Петербурга проводят проверку из-за ссоры двух женщин в автобусе. Все произошло днем 6 ноября на маршруте № 199 около станции метро «Парнас». В полицию обратилась 50-летняя пассажирка, которая пожаловалась, что другая женщина сломала ей палец.
— Неизвестная женщина хотела пройти в автобусе сквозь толпу и толкнула потерпевшую, та в свою очередь сделала ей замечание, после чего между пассажирками разгорелся конфликт. В ходе словесной перепалки незнакомка схватила за руку заявительницу и вывернула той палец, — говорится в сообщении регионального ведомства.
Виновница травмы в итоге вышла на остановке. А у пострадавшей позже диагностировали перелом. Сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства случившегося. Женщину еще не задержали. Уголовное дело не возбуждали.