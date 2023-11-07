13:39 (мск), источник: Комсомольская правда
В Волгограде в столкновении фургона и иномарки пострадали дети 2 и 8 лет
Два ребенка получили травмы в аварии с фургоном в Волгограде.
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Двух детей госпитализировали в больницу Волгограда в результате аварии 6 ноября. ДТП произошло на улице Елецкой в Ворошиловском районе города-героя. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, накануне 31-летний водитель Ford Transit нарушил правила дорожного движения.
— Водитель на пересечении с главной дорогой по улице Елецкая не уступил дорогу и совершил столкновение с автомобилем Renault Logan, — уточнили в полиции региона.
В салоне легковушки находились дети. В итоге девочку 2 лет и мальчика 8 лет доставили в медучреждение. Им оказывается необходимая помощь.