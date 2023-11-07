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10:26 (мск), источник: Комсомольская правда

В Воронеже водитель «Киа» врезался в бетонную плиту, ранена 13-летняя девочка

На улице Минской в Воронеже мужчина на «Киа» протаранил бетонную плиту, столкнулся с «Ауди» и отправил в больницу свою 13-летнюю пассажирку.

В понедельник, 6 ноября, в 18.35 в Воронеже на левом берегу у дома № 43А по улице Минской случилась авария. 39-летний водитель «КИА Церато», ехавший со стороны Димитрова, врезался в бетонную плиту, попал в неконтролируемый занос и столкнулся с «Ауди А6».

В аварии получила травмы 13-летняя девочка, ехавшая в «Киа». Ее отвезли в больницу. 29-летнему воронежцу, рулившему «Ауди», так же, как и предполагаемому виновнику ДТП, госпитализация не потребовалась.

«Ауди» после аварии. телеграм-канал ГУ МВД России по Воронежской области.

— Всего 6 ноября в Воронежской области случилось 92 ДТП, из них 45 — в Воронеже, 29 — на дорогах в районах, 18 — на федеральных трассах. В трех авариях получили серьезные травмы три человека, — сообщили в региональном ГУ МВД.

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