10:36 (мск), источник: Комсомольская правда
В Екатеринбурге женщина вышла из машины и скончалась
Екатеринбурженка погибла на улице.
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На улице Екатеринбурга нашли труп женщины. Она вышла из машины и погибла. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили в полиции города.
Инцидент произошел утром 7 ноября на перекрестке улиц Окружной и 2-я Новосибирской. Тело женщины заметили очевидцы.
— Девушка ехала в белой машине, свернула с главной дороги. Судя по всему, ей стало плохо, она вывалилась из машины с пеной во рту и скончалась, — рассказал горожанин Тelegram-каналу «Екатеринбург ЧП».
Инцидент подтвердили и в Следственном комитете Свердловской области. На данный момент на месте работает следователь. Обстоятельства произошедшего выясняются. УМВД по Екатеринбургу удалось выяснить, что женщине было 57 лет.
— В настоящее время сотрудники полиции устанавливают обстоятельства происшествия, — уточнили в полиции.