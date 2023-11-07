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Главные новости к вечеру 7 ноября
10:36 (мск), источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге женщина вышла из машины и скончалась

Екатеринбурженка погибла на улице.

Источник: Комсомольская правда

На улице Екатеринбурга нашли труп женщины. Она вышла из машины и погибла. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили в полиции города.

Инцидент произошел утром 7 ноября на перекрестке улиц Окружной и 2-я Новосибирской. Тело женщины заметили очевидцы.

— Девушка ехала в белой машине, свернула с главной дороги. Судя по всему, ей стало плохо, она вывалилась из машины с пеной во рту и скончалась, — рассказал горожанин Тelegram-каналу «Екатеринбург ЧП».

Инцидент подтвердили и в Следственном комитете Свердловской области. На данный момент на месте работает следователь. Обстоятельства произошедшего выясняются. УМВД по Екатеринбургу удалось выяснить, что женщине было 57 лет.

— В настоящее время сотрудники полиции устанавливают обстоятельства происшествия, — уточнили в полиции.

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