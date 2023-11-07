11:11 (мск), новости Казахстана, источник: Sputnik.kz
ЧП на шахте им. Костенко: тело 46-го рабочего найдено только вчера
Уточняется, что проведены необходимые экспертизы, и в погибшем опознали горнорабочего очистного забоя Александра Прокудина.
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АСТАНА, 7 ноя — Sputnik. Тело 46-го погибшего при взрыве в шахте Костенко нашли 6 ноября в 20.00, сообщили в акимате Карагандинской области.
Уточняется, что проведены необходимые экспертизы, и в погибшем опознали горнорабочего очистного забоя Александра Прокудина.
«В поисковых работах были задействованы горноспасатели Карагандинского филиала ТОО “Республиканский центральный штаб профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб”. Поисковые работы велись в круглосуточном режиме», — уточнили в акимате.
31 октября глава МЧС сообщал о том, что найдены останки последнего, 46-го шахтера.
Поисковые работы осложнялись отсутствием электроэнергии, большой протяженностью горных выработок, наличием множества разрушенных механизмов.
Трагедия на шахте имени Костенко
Взрыв на шахте имени Костенко «АрселорМиттал Темиртау» в Карагандинской области произошел в 02:33 28 октября. На момент аварии под землей находились 252 человека, на поверхность были выведены 205 шахтеров. Поиски пропавших велись несколько дней, всего погибли 46 человек.
Предварительные причины аварии на шахте — возгорание и последовавший взрыв метано-воздушной смеси, для выяснения обстоятельств создана правительственная комиссия.
Проводится досудебное расследование по части 3 статьи 277 Уголовного кодекса — нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ. Также к расследованию привлечены экспертные организации из Казахстана, ближнего и дальнего зарубежья.
Завершается оформление сделки с АО «АрселорМиттал Темиртау» по передаче права собственности на предприятие в пользу Республики Казахстан.